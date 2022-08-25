СМИ: в КНДР выявили новые случаи лихорадки

Это случилось после того, как 11 августа лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19. В этот же день его сестра, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в КНДР.

Северокорейские органы здравоохранения немедля оцепили район в северо-восточной провинции Рьянган, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.

Пхеньян заявил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом, 12 мая.

