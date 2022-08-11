Ким Чен Ын: коронавирус в КНДР побежден

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19 в стране, сообщает «Ренхап».

Число пациентов с симптомами лихорадки в КНДР выросло до 2,46 млн

«Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны», — цитирует южнокорейское агентство СМИ Северной Кореи.

Пзеньян заявил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом, 12 мая. В общей сложности заболевание выявлено у более 4,77 млн человек.

Напомним, в июне северокорейские медики зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания, которая произошла на юго-западе страны.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКНДРКим Чен Ын
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