Ким Чен Ын: коронавирус в КНДР побежден

«Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны», — цитирует южнокорейское агентство СМИ Северной Кореи.

Пзеньян заявил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом, 12 мая. В общей сложности заболевание выявлено у более 4,77 млн человек.

Напомним, в июне северокорейские медики зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания, которая произошла на юго-западе страны.

