Ким Чен Ын: коронавирус в КНДР побежден
Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19 в стране, сообщает «Ренхап».
«Он торжественно провозгласил победу в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны», — цитирует южнокорейское агентство СМИ Северной Кореи.
Пзеньян заявил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом, 12 мая. В общей сложности заболевание выявлено у более 4,77 млн человек.
Напомним, в июне северокорейские медики зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания, которая произошла на юго-западе страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- Трамп прокомментировал проведенные обыски в своем имении
- Карты «Мир» могут заработать на Кубе в ближайшие месяцы
- Ким Чен Ын: коронавирус в КНДР побежден
- Басурин: у ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к HIMARS
- Поставки по «Дружбе» в Чехию восстановлены не будут
- «Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок UEFA
- СМИ: конфликт КНР и США станет кошмаром для всего мира
- Вооруженный житель Уфы захватил подвал и отключил жильцам воду
- В ДНР произошла авария на аммиакопроводе в результате обстрела ВСУ
- Байден ушел в отпуск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru