СМИ: в КНДР могли быть казнены дипломаты

Казни имели место «в период с лета по осень». Причина применения высшей меры наказания пока не ясна, однако несколько представителей северокорейского внешнеполитического ведомства работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством.

Ранее Министерство обороны Южной Кореи заявило, что в случае попытки применения ядерного оружия КНДР последует падение действующего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

