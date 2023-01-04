СМИ: в КНДР могли быть казнены дипломаты
Экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других северокорейских дипломатов как предполагается, были казнены в прошлом году, сообщает японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники.
Казни имели место «в период с лета по осень». Причина применения высшей меры наказания пока не ясна, однако несколько представителей северокорейского внешнеполитического ведомства работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством.
Ранее Министерство обороны Южной Кореи заявило, что в случае попытки применения ядерного оружия КНДР последует падение действующего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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