СМИ: в КНДР могли быть казнены дипломаты

Экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других северокорейских дипломатов как предполагается, были казнены в прошлом году, сообщает японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники.

В КНДР не подтвердили сообщения о «поставках оружия» в Россию

Казни имели место «в период с лета по осень». Причина применения высшей меры наказания пока не ясна, однако несколько представителей северокорейского внешнеполитического ведомства работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством.

Ранее Министерство обороны Южной Кореи заявило, что в случае попытки применения ядерного оружия КНДР последует падение действующего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Смертная КазньКНДР
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