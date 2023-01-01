В Южной Корее пригрозили КНДР падением режима

«Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», — говорился в заявлении военного ведомства.

В Сеуле обратились к Пхеньяну с призывом вернуться на путь денуклеаризации. В Южной Корее считают, что это будет «единственным способом» улучшить условия жизни народа соседнего государства. Сеул пообещал и дальше сдерживать «ядерные и ракетные угрозы Севера» и отвечать на них.

Ранее сотрудник Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов заявил НСН, что вооруженный конфликт не выгоден ни Пхеньяну, ни Сеулу, так как обе стороны понимают катастрофические последствия такого решения.

