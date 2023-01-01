В Южной Корее пригрозили КНДР падением режима
Министерство обороны Южной Кореи заявило, что в случае попытки применения ядерного оружия КНДР последует падение действующего режима. Об этом 1 января сообщает агентство Yonhap News.
«Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», — говорился в заявлении военного ведомства.
В Сеуле обратились к Пхеньяну с призывом вернуться на путь денуклеаризации. В Южной Корее считают, что это будет «единственным способом» улучшить условия жизни народа соседнего государства. Сеул пообещал и дальше сдерживать «ядерные и ракетные угрозы Севера» и отвечать на них.
Ранее сотрудник Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов заявил НСН, что вооруженный конфликт не выгоден ни Пхеньяну, ни Сеулу, так как обе стороны понимают катастрофические последствия такого решения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 038 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 283 / сут.
- В Южной Корее пригрозили КНДР падением режима
- Минобороны РФ сообщило об атаках по стоянкам хранения и местам запуска беспилотников ВСУ
- В Госдуме пообещали проиндексировать все социальные выплаты в 2023 году
- Число невыездных россиян выросло до рекордного показателя
- На Украине повреждения энергоинфраструктуры назвали беспрецедентными
- Пригожин заявил о большом числе взятых в плен «Вагнером»участников ВСУ
- В России госпитализировали 470 человек с коронавирусом за сутки
- СМИ: Уничтожена база элитного спецназа Украины
- «Не будьте кроликами!»: Финалист «Битвы экстрасенсов» сделал прогноз на 2023 год
- В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru