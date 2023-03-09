СМИ: В Китае прогнозируют окончание конфликта на Украине летом 2023 года

Издание отмечает, что в прошлом Китай призывал к прекращению огня на Украине, не желая предпринимать конкретных действий. Однако позже китайская академия военных наук (AMS), находящаяся под управлением Народно-освободительной армии Китая, опубликовала отчет о моделировании украинского конфликта.

«Моделирование показало, что [конфликт] ... подойдет к концу примерно летом 2023 года», — пишет Nikkei Asia.

По информации издания, заявление Пекина о мирном урегулировании, состоящее из 12 пунктов, было составлено на основе данных экспертов.

В AMS считают, что к лету преимущество будет на стороне России, однако экономики РФ и Украины будут «слишком истощены», чтобы продолжать боевые действия.

