СМИ: В Китае прогнозируют окончание конфликта на Украине летом 2023 года
Китайские военные эксперты прогнозируют, что боевые действия на Украине завершатся летом текущего года. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на близкие к правительству КНР источники.
Издание отмечает, что в прошлом Китай призывал к прекращению огня на Украине, не желая предпринимать конкретных действий. Однако позже китайская академия военных наук (AMS), находящаяся под управлением Народно-освободительной армии Китая, опубликовала отчет о моделировании украинского конфликта.
«Моделирование показало, что [конфликт] ... подойдет к концу примерно летом 2023 года», — пишет Nikkei Asia.
По информации издания, заявление Пекина о мирном урегулировании, состоящее из 12 пунктов, было составлено на основе данных экспертов.
В AMS считают, что к лету преимущество будет на стороне России, однако экономики РФ и Украины будут «слишком истощены», чтобы продолжать боевые действия.
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