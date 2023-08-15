СМИ: В Киргизии мужчину арестовали за службу в ЧВК «Вагнер»

Стражи порядка задержали 27-летнего мужчину по подозрению в наемничестве.

Жена задержанного рассказала, что её супруг в 2020 году уехал в Россию на заработки, где в 2021-м его задержали по подозрению в хранении наркотиков и посадили на 10 лет. Женщина утверждает, что в российской тюрьме её мужа «вынудили присоединиться к ЧВК», после завершения контракта он вернулся в Киргизию.

«Мужа оклеветали. Он всегда говорил, что российская тюрьма ужасна... Мой муж оказался между жизнью и смертью», — добавила она.

После того, как мужчину арестовали на два месяца на время следствия его жена обратилась к властям России и Киргизии и попросила отпустить его, заявив, что у них с мужем двое маленьких детей четырёх и шести лет.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил, что находящиеся в Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» могут проникать на территорию Польши и других стран НАТО под видом мигрантов, и затем проводить диверсионные акты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

