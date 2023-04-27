ФСБ опубликовала новые документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ обнародовала новые документы из архива о самоубийстве Адольфа Гитлера. В них описываются воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, делившего с адъютантом фюрера Отто Гюнше одну камеру.

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Арестованный в мае 1945 году адъютант рассказал сокамернику о психологическом состоянии Гитлера, который не хотел попасть в плен ни живым, ни мертвым. О планах фюрера совершить суицид знали единицы из приближенных к нему людей.

Тела Гитлера и его жены Евы Браун после самоубийства были вынесены из бомбоубежища через запасной выход во двор, после чего их положили в костер, облили бензином и сожгли, рассказал Гюнше. Он видел лицо Евы, лежащей на носилках, а голова Гитлера была накрыта покрывалом, но адъютант узнал его по брюкам, носкам и ботинкам.

Гюнше вернулся в убежище, так как процесс сожжения тел сильно подействовал на него. Кроме адъютанта, во дворе были шофер, летчик и камердинер Гитлера.

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