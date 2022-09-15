ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта
Объем товаров, ввозимых в Россию в рамках программы параллельного импорта, ежемесячно возрастает почти на 20%, уже было ввезено более 1,3 млн тонн продукции. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
«По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости – на 20%. Так, в августе по параллельному импорту ввезено 383 тыс. тонн различных товаров, а с начала применения этого режима – более 1,3 млн тонн», — подчеркнули в ведомстве.
При этом ФТС не наблюдает роста объемов ввоза контрафактных товаров. Так, с января специалисты выявили около 7 млн единиц контрафакта, что сопоставимо с итогами работы таможенников в прошлые годы. В частности, за аналогичный период 2021 года было выявлено 4,9 млн индивидуальных единиц поддельных товаров, в 2020 году – 7,9 млн единиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев для СВО
- Суд на Украине продлил арест Медведчука
- В ДНР заявили о взятии Майорска союзными силами
- ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта
- Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч
- Путин: Российская делегация посетит Иран на следующей неделе
- Министр климата Польши Москва считает 17°C в доме полезными для здоровья
- СМИ: Американские производители сланцевого газа не смогут увеличить поставки в ЕС
- Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами
- Село Борки в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru