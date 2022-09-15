ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта

«По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости – на 20%. Так, в августе по параллельному импорту ввезено 383 тыс. тонн различных товаров, а с начала применения этого режима – более 1,3 млн тонн», — подчеркнули в ведомстве.

При этом ФТС не наблюдает роста объемов ввоза контрафактных товаров. Так, с января специалисты выявили около 7 млн единиц контрафакта, что сопоставимо с итогами работы таможенников в прошлые годы. В частности, за аналогичный период 2021 года было выявлено 4,9 млн индивидуальных единиц поддельных товаров, в 2020 году – 7,9 млн единиц.

