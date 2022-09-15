ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта

Объем товаров, ввозимых в Россию в рамках программы параллельного импорта, ежемесячно возрастает почти на 20%, уже было ввезено более 1,3 млн тонн продукции. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

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«По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости – на 20%. Так, в августе по параллельному импорту ввезено 383 тыс. тонн различных товаров, а с начала применения этого режима – более 1,3 млн тонн», — подчеркнули в ведомстве.

При этом ФТС не наблюдает роста объемов ввоза контрафактных товаров. Так, с января специалисты выявили около 7 млн единиц контрафакта, что сопоставимо с итогами работы таможенников в прошлые годы. В частности, за аналогичный период 2021 года было выявлено 4,9 млн индивидуальных единиц поддельных товаров, в 2020 году – 7,9 млн единиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФТСТаможняИмпортРоссия
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