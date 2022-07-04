СМИ: в Канаде мужчина ранил несколько человек

В канадском городе Викториявилле мужчина ранил около пяти человек, сообщает Journal de Montréal со ссылкой на правоохранительные органы.

Несколько человек погибли при стрельбе в Копенгагене

Он открыл огонь из пневматического оружия. Очевидцы сообщили, что злоумышленник угрожал людям на своем пути.

По предварительным данным, 33-летний мужчина разгуливал, стреляя свинцовыми снарядами. Подозреваемый задержан. Ему предъявлены обвинения.

Напомним, три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после стрельбы в торговом центре в Копенгагене (Дания).

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ФОТО: depositphotos.com
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