СМИ: в Канаде мужчина ранил несколько человек
В канадском городе Викториявилле мужчина ранил около пяти человек, сообщает Journal de Montréal со ссылкой на правоохранительные органы.
Он открыл огонь из пневматического оружия. Очевидцы сообщили, что злоумышленник угрожал людям на своем пути.
По предварительным данным, 33-летний мужчина разгуливал, стреляя свинцовыми снарядами. Подозреваемый задержан. Ему предъявлены обвинения.
Напомним, три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после стрельбы в торговом центре в Копенгагене (Дания).
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