Несколько человек погибли при стрельбе в Копенгагене

Еще несколько ранены. Подозреваемый арестован. Им оказался 22-летний этнический датчанин. Его мотивы пока неизвестны. Полицейские не исключили версию теракта.

В интернете появились кадры, на которых видно, как люди в панике бегут из здания.

Напомним, после стрельбы около московского ТЦ «Европейский» задержали 20 человек.

