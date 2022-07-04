Несколько человек погибли при стрельбе в Копенгагене
4 июля 202201:12
Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре Field’s в Копенгагене, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Еще несколько ранены. Подозреваемый арестован. Им оказался 22-летний этнический датчанин. Его мотивы пока неизвестны. Полицейские не исключили версию теракта.
В интернете появились кадры, на которых видно, как люди в панике бегут из здания.
Напомним, после стрельбы около московского ТЦ «Европейский» задержали 20 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru