Несколько человек погибли при стрельбе в Копенгагене

Несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом центре Field’s в Копенгагене, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

Еще несколько ранены. Подозреваемый арестован. Им оказался 22-летний этнический датчанин. Его мотивы пока неизвестны. Полицейские не исключили версию теракта.

В интернете появились кадры, на которых видно, как люди в панике бегут из здания.

Напомним, после стрельбы около московского ТЦ «Европейский» задержали 20 человек.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаДания
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