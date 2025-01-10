СМИ: В Калифорнии сократили расходы на пожарную безопасность перед пожарами
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сократил финансирование программы пожарной безопасности на 101 млн долларов всего за несколько месяцев до масштабных лесных пожаров, которые охватили штат, сообщил журнал Newsweek.
Согласно данным, среди урезанных программ оказались расходы на группы по снижению горючих материалов в департаменте лесного и противопожарного контроля Калифорнии (CAL FIRE), включая финансирование работ по управлению растительностью, которые выплняются Национальной гвардией штата.
До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку. Он отметил, что самые красивые и лучшие районы США сгорают дотла.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 млрд. По словам экспертов, на следующей неделе в штате прогнозируют сильный ветер, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru