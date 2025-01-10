СМИ: В Калифорнии сократили расходы на пожарную безопасность перед пожарами

Согласно данным, среди урезанных программ оказались расходы на группы по снижению горючих материалов в департаменте лесного и противопожарного контроля Калифорнии (CAL FIRE), включая финансирование работ по управлению растительностью, которые выплняются Национальной гвардией штата.

До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку. Он отметил, что самые красивые и лучшие районы США сгорают дотла.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 млрд. По словам экспертов, на следующей неделе в штате прогнозируют сильный ветер, передает «Радиоточка НСН».

