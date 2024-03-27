СМИ: В Израиле заявили, что Газу возглавят местные альтернативные власти
Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с американскими чиновниками в Вашингтоне сообщил, что после окончания конфликта сектор Газа будет управляться не Израилем или палестинским движением ХАМАС, а местными альтернативными властями. Об этом сообщило издание Haaretz.
Отмечается, что Галлант находится в Соединенных Штатах для того, чтобы провести серию встреч с высокопоставленными американскими чиновниками. По данным издания, в ходе своего визита Галлант попытался вывести на стабильный уровень отношения между Израилем и США.
Ранее, 25 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести активные переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, к которому призывает резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе.
До этого, 17 марта, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель. Глава кабмина назвал военную операцию единственным способом уничтожить оставшиеся подразделения ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru