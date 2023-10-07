СМИ: В Израиле ведут бои с ХАМАС после смертоносной атаки на сектор Газа

«[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником», – цитирует пресс-служба Минобороны Израиля Галанта.

Он заверил население, что страна «победит в этой войне».

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ракетном обстреле израильской территории со стороны сектора Газа по району Тель-Авива и его окрестностей. По данным СМИ, погибло около 80 израильтян.

