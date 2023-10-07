СМИ: В Израиле ведут бои с ХАМАС после смертоносной атаки на сектор Газа
Израиль ведет бои с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое, по словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, развязало против его страны войну.
«[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником», – цитирует пресс-служба Минобороны Израиля Галанта.
Он заверил население, что страна «победит в этой войне».
Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ракетном обстреле израильской территории со стороны сектора Газа по району Тель-Авива и его окрестностей. По данным СМИ, погибло около 80 израильтян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru