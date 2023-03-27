СМИ: в Израиле утверждение первой части судебной реформы отложили до утра

Обсуждение документа было запланировано на вечер 27 марта перед отправкой на финальные чтения в кнессете.

Тем временем, более 600 тысяч жителей Израиля протестуют по всей стране. Люди вышли на улицы после решения главы правительства Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, который считает, что необходимо приостановить судебную реформу.

