СМИ: в Израиле утверждение первой части судебной реформы отложили до утра

В Израиле отложили до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях проекта закона об изменении состава комиссии по отбору судей, сообщает Arutz Sheva.

В Израиле против судебной реформы на улицы вышли около 630 тысяч человек

Обсуждение документа было запланировано на вечер 27 марта перед отправкой на финальные чтения в кнессете.

Тем временем, более 600 тысяч жителей Израиля протестуют по всей стране. Люди вышли на улицы после решения главы правительства Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, который считает, что необходимо приостановить судебную реформу.

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