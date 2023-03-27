СМИ: в Израиле после отставки главы Минобороны начались стихийные протесты

В Израиле начались стихийные протесты после решения главы правительства Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, который считает, что необходимо приостановить судебную реформу, сообщает Yedioth Ahronoth.

В Израиле против судебной реформы на улицы вышли около 630 тысяч человек

По данным газеты, сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира Министерства обороны, заблокировав автомобильное движение.

Также люди пришли к дому Галанта в Амикам, чтобы выразить ему поддержку. В Иерусалиме оппозиционеры намерены устроить акцию протеста перед резиденцией Нетаньяху в центре города.

Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.

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