СМИ: в Израиле после отставки главы Минобороны начались стихийные протесты

По данным газеты, сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира Министерства обороны, заблокировав автомобильное движение.

Также люди пришли к дому Галанта в Амикам, чтобы выразить ему поддержку. В Иерусалиме оппозиционеры намерены устроить акцию протеста перед резиденцией Нетаньяху в центре города.

Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.

