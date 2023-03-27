СМИ: в Израиле после отставки главы Минобороны начались стихийные протесты
В Израиле начались стихийные протесты после решения главы правительства Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны Йоава Галанта, который считает, что необходимо приостановить судебную реформу, сообщает Yedioth Ahronoth.
По данным газеты, сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира Министерства обороны, заблокировав автомобильное движение.
Также люди пришли к дому Галанта в Амикам, чтобы выразить ему поддержку. В Иерусалиме оппозиционеры намерены устроить акцию протеста перед резиденцией Нетаньяху в центре города.
Ранее в Тель-Авиве 130 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции. Граждане выступают против судебной реформы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- Карпин остался недоволен игрой российской сборной против Ирака
- СМИ: в Израиле после отставки главы Минобороны начались стихийные протесты
- Захарова: украинские дети в Европе сталкиваются с секс-эксплуатацией
- Российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с командой Китая
- Лайма Вайкуле после осуждения СВО испугалась, что больше не сможет петь на русском языке
- Ани Лорак высказалась о ситуации на Украине и жизни в России
- ЕС пообещал ввести новые санкции за размещение ядерного оружия в Белоруссии
- Киев требует созвать СБ ООН после размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии
- Число пострадавших при взрыве под Тулой выросло до трех
- Министр спорта РФ резко высказался по поводу отношения Карпина к посту тренера сборной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru