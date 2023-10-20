Блинкен потребовал от ХАМАС освободить всех заложников без условий
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что палестинское движение ХАМАС должно освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.
«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий», - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.
Представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Убейда ранее заявил, что движение не намерено начинать переговоры, пока Израиль наносит удары по сектору Газа.
ХАМАС в своем Telegram-канале в пятницу сообщил об освобождении двух гражданок США - матери и дочери. В движении уточнили, что приняли решение «по гуманитарным соображениям», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru