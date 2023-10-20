Блинкен потребовал от ХАМАС освободить всех заложников без условий

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что палестинское движение ХАМАС должно освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе

«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий», - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Представитель военизированного крыла ХАМАС Абу Убейда ранее заявил, что движение не намерено начинать переговоры, пока Израиль наносит удары по сектору Газа.

ХАМАС в своем Telegram-канале в пятницу сообщил об освобождении двух гражданок США - матери и дочери. В движении уточнили, что приняли решение «по гуманитарным соображениям», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЗаложникиСектор ГазаХамасГосдеп СШАСША

Горячие новости

Все новости

партнеры