СМИ: В Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников
Израиль обсуждает идею выпустить лидеров палестинского движения ХАМАС, в том числе боевого крыла, из сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.
По данным издания, ликвидация всей живой силы и инфраструктуры ХАМАС в анклаве займет годы и спровоцирует большие потери. В связи с этим в Израиле и мире появляются идеи сокращения этого процесса.
«Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», - отмечается в материале.
В то же время газета напоминает, что цели Израиля в войне с ХАМАС — ликвидация руководства движения, искоренение деятельности тысяч его активистов и полное уничтожение военной инфраструктуры. С этой точки зрения у инициативы есть «проблемные моменты».
Между тем СМИ сообщили, что США и Израиль рассматривают возможность ввода многонациональных сил в сектор Газа. В частности, в анклав могут войти американские войска, если израильская армия обороны сможет вытеснить ХАМАС с этой территории, пишет «Свободная пресса».
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