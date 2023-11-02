СМИ: В Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников

По данным издания, ликвидация всей живой силы и инфраструктуры ХАМАС в анклаве займет годы и спровоцирует большие потери. В связи с этим в Израиле и мире появляются идеи сокращения этого процесса.

«Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», - отмечается в материале.

В то же время газета напоминает, что цели Израиля в войне с ХАМАС — ликвидация руководства движения, искоренение деятельности тысяч его активистов и полное уничтожение военной инфраструктуры. С этой точки зрения у инициативы есть «проблемные моменты».

Между тем СМИ сообщили, что США и Израиль рассматривают возможность ввода многонациональных сил в сектор Газа. В частности, в анклав могут войти американские войска, если израильская армия обороны сможет вытеснить ХАМАС с этой территории, пишет «Свободная пресса».

