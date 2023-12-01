СМИ: В Израиле четыре поселения остались без света после обстрела
1 декабря 202321:38
Четыре населенных пункта на севере Израиля остались без электричества после обстрела со стороны Ливана, который повредил линию электропередачи. Об этом сообщила газета Haaretz.
Отмечается, что была повреждена высоковольтная линия. Согласно данным, отключения произошли в поселениях Манара, Кфар-Гилади, Маргалиот и Мисгав-Ам.
Ранее, 1 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и города Кирьят-Шмона, два пуска перехватила система ПВО, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru