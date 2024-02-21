СМИ: В Италии женщина 17 раз имитировала беременность ради пособий
Полиция Италии обвинила в мошенничестве женщину, которая в течение 24 лет притворялась беременной ради получения пособий, сообщает Oddity Central.
По данным стражей порядка, 50-летняя Барбара Иоэле имитировала беременность не менее 17 раз. Для этого она использовала накладной живот из подушек, а также подделывала документы.
В результате за 24 года она получила пособий на 110 тысяч евро (почти 11 млн рублей). При этом Иоэле утверждала, что родила пятерых детей, а 12 раз у неё случились выкидыши.
Кроме мошенничества, полиция предъявила итальянке обвинения в краже личных данных и других преступлениях. Соучастником Иоэле является её бойфренд Давиде Пиццинато, который знал об аферах, но согласился дать показания в обмен на смягчение приговора.
Ранее в Госдуму РФ внесли проект о повышении возраста получения детского пособия до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru