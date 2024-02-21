СМИ: В Италии женщина 17 раз имитировала беременность ради пособий

По данным стражей порядка, 50-летняя Барбара Иоэле имитировала беременность не менее 17 раз. Для этого она использовала накладной живот из подушек, а также подделывала документы.

В результате за 24 года она получила пособий на 110 тысяч евро (почти 11 млн рублей). При этом Иоэле утверждала, что родила пятерых детей, а 12 раз у неё случились выкидыши.

Кроме мошенничества, полиция предъявила итальянке обвинения в краже личных данных и других преступлениях. Соучастником Иоэле является её бойфренд Давиде Пиццинато, который знал об аферах, но согласился дать показания в обмен на смягчение приговора.

Ранее в Госдуму РФ внесли проект о повышении возраста получения детского пособия до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

