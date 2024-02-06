Минздрав разрешил продажу экстренных противозачаточных без рецепта и онлайн

Отмечается, что ведомство изучило международный опыт и пришло к выводу, что «Постинор» и «Эскапел» с действующим веществом МНН левоноргестрел не соответствуют ни одному из требований к рецептурным препаратам.



При этом в 2023 году ведомство ужесточило контроль за учетом препаратов мифепристон и мизопростол, которые используются для медикаментозного аборта (они не относятся к средствам экстренной контрацепции), их даже собирались изъять из аптек.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести в России награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности, сообщает RT.

