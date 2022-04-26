Лавров заявил об источнике мировой русофобии
Главным источником русофобии в мире остаются США, где ненависть ко всему русскому культивируется на самом высоком уровне, сообщил в эфире «Первого канала» глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, это связано с тем, что политики в США чувствуют собственное превосходство по отношению ко всему миру и демонстрируют собственную исключительность.
«Все это возрождает кое-какие воспоминания, особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется на самом высшем уровне», — заявил министр.
Он привел в качестве примера слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который призвал наказать за происходящий кризис в мире президента России Владимира Путина и всех, кто его поддерживает.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что из-за возрастающей на Западе русофобии может потребоваться эвакуация российских граждан.
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