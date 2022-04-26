Лавров заявил об источнике мировой русофобии

По его словам, это связано с тем, что политики в США чувствуют собственное превосходство по отношению ко всему миру и демонстрируют собственную исключительность.

«Все это возрождает кое-какие воспоминания, особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется на самом высшем уровне», — заявил министр.

Он привел в качестве примера слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который призвал наказать за происходящий кризис в мире президента России Владимира Путина и всех, кто его поддерживает.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что из-за возрастающей на Западе русофобии может потребоваться эвакуация российских граждан.

