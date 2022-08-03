СМИ: в Италии арестовали имущество гражданина РФ архитектора Чирилло

В Италии арестовали имущество архитектора и предпринимателя Ланфранко Чирилло. Об этом сообщает газета Il Messaggero. По данным издания, арест наложен на недвижимость, драгоценности и произведения искусства стоимостью €141 млн.

СМИ: в Италии оценили траты на содержание замороженного имущества россиян

По одной из версий, меры были предприняты в отношении имущества бизнесмена, получившего российское гражданство, за связи с высшим руководством РФ, а также крупными российскими предпринимателями. По другой, Чирилло подозревают в совершении налоговых преступлений.

Ранее СМИ сообщали, что в Италии арестовали имущество 14 попавших под санкции россиян.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссиянеИталияИмуществоАрест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры