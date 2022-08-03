СМИ: в Италии арестовали имущество гражданина РФ архитектора Чирилло

По одной из версий, меры были предприняты в отношении имущества бизнесмена, получившего российское гражданство, за связи с высшим руководством РФ, а также крупными российскими предпринимателями. По другой, Чирилло подозревают в совершении налоговых преступлений.

Ранее СМИ сообщали, что в Италии арестовали имущество 14 попавших под санкции россиян.