СМИ: в Испании ребёнок погиб из-за крупного града
Полуторагодовалая девочка погибла в результате града, прошедшего в испанской провинции Жирона (Каталония), сообщает газета El Pais со ссылкой на местные власти.
По информации издания, градина попала ребёнку в голову. Девочку доставили в больницу, однако врачи спасти её не смогли - она умерла.
В El Pais отметили, что некоторые градины превышали 10 см в диаметре, за медицинской помощью обратились около 50 человек, которые получили травмы.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в районе Донской улицы из-за сильных ливней погибла женщина.
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