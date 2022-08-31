СМИ: в Испании ребёнок погиб из-за крупного града

По информации издания, градина попала ребёнку в голову. Девочку доставили в больницу, однако врачи спасти её не смогли - она умерла.

В El Pais отметили, что некоторые градины превышали 10 см в диаметре, за медицинской помощью обратились около 50 человек, которые получили травмы.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в районе Донской улицы из-за сильных ливней погибла женщина.

