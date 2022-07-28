В Москве из-за циклона дерево упало на женщину
28 июля 202221:50
В Гольяново женщина пострадала из-за упавшего на нее дерева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Также по предварительным данным, зафиксировано 19 упавших деревьев и 6 поврежденных автомобилей.
Ранее МЧС предупредил москвичей о надвигающемся ливне с грозами и градом, сопровождающимся шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду.
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28 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru