В Москве из-за циклона дерево упало на женщину

Медведев выступил за пересмотр внешней политики в отношении Финляндии и Швеции В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну РСТ: Введение туристического сбора следует отложить В пятницу в Москве будет солнечно и не так жарко, как всю неделю