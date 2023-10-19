СМИ: В Испании расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание
Университет Барселоны расследует смерть биохимика, который изучал редкое неврологическое заболевание - болезнь Крейтцфельда-Якоба, сообщает El Pais.
Источники газеты рассказали, что к работе в лаборатории на медицинском факультете госпиталя Льобрегат учёный приступил в январе 2018 года. В ходе совместной работы в спинномозговой жидкости были выявлены вещества для диагностики быстропротекающих деменций.
Отмечается, что в конце осени 2020 года биохимик почувствовал недомогание, а затем попросил отпуск, параллельно сообщив коллегам, что его симптомы совместимы с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Также он попросил о конфиденциальности и скрыл диагноз.
Как пишет El Pais, в настоящее время университет намерен выяснить происхождение тысяч «несанкционированных» и «потенциально опасных» образцов, которые были обнаружены в морозильной камере лаборатории.
Ранее в городе Офаким в Израиле после атаки боевиков ХАМАС погибли 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвичу присудили условный срок за нападение на журналистов ВГТРК
- СМИ заявили о гибели главы сил безопасности Газы и его семьи
- Газовое оборудование такси взорвалось на юге Москвы
- СМИ: В Испании расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельное заболевание
- ФСБ задержала готовившего подрыв российской военной колонны диверсанта
- Компания «Газпром нефть» обеспечила себя запасами нефти на 19 лет
- Сразу три самолета ВВС Британии появились у границы РФ над Чёрным морем
- Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке
- Россиянин Карацев вышел в 1/4 теннисного турнира в Токио
- Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru