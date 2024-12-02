В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и грабеже, совершенных в 2005 году в городе Щекине. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что суд арестовал обвиняемого по запросу следователей, сообщает RT.

По данным следствия, 17 апреля 2005 года двое мужчин ворвались в квартиру местного жителя, чтобы ограбить его. Нападавшие жестоко избили хозяина деревянной палкой, после чего скрылись с места преступления.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Марксе

Тело мужчины обнаружила его жена, вернувшись домой. В то время расследование приостановили из-за отсутствия подозреваемых.

В 2024 году, благодаря совместной работе следователей и оперативников, удалось установить личность одного из злоумышленников. Им оказался ранее судимый мужчина, который в прошлом занимался бизнесом. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Тульская ОбластьУбийствоЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры