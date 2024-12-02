Шольц в обращении к Путину заявил о намерении продолжать поддержку Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал на своей странице в X послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины со стороны Берлина останется неизменной, несмотря на сложную бюджетную ситуацию.
По данным немецкого правительства, объявленный Шольцем во время визита в Киев транш помощи в размере €650 млн включает поставки вооружений, обещанных ранее.
В их числе танки Leopard 1, боевые беспилотники и зенитные комплексы Iris-T. Этот пакет помощи входит в общий объем поддержки стоимостью €1,4 млрд, который Германия, Бельгия, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине до конца года.
Немецкие СМИ ранее сообщали о сокращении объемов новой военной помощи Украине из-за текущих бюджетных ограничений. Однако уже одобренные поставки будут продолжены. Канцлер ФРГ заверил, что Германия сохранит статус крупнейшего европейского донора для Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru