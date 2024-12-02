Шольц в обращении к Путину заявил о намерении продолжать поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал на своей странице в X послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины со стороны Берлина останется неизменной, несмотря на сложную бюджетную ситуацию.

По данным немецкого правительства, объявленный Шольцем во время визита в Киев транш помощи в размере €650 млн включает поставки вооружений, обещанных ранее.