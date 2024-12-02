Политолог Хамер обвинил Байдена в злоупотреблении властью

Немецкий политолог Айк Хамер в беседе с РЕН ТВ заявил, что возможное помилование сыну президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, может быть воспринято как злоупотребление властью.

Он отметил, что этот шаг фактически обесценивает усилия юристов и судей, занятых расследованием предполагаемых преступлений, связанных с деятельностью Хантера Байдена.