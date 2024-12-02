Политолог Хамер обвинил Байдена в злоупотреблении властью

Немецкий политолог Айк Хамер в беседе с РЕН ТВ заявил, что возможное помилование сыну президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, может быть воспринято как злоупотребление властью.

Он отметил, что этот шаг фактически обесценивает усилия юристов и судей, занятых расследованием предполагаемых преступлений, связанных с деятельностью Хантера Байдена.

Байден объяснил помилование сына Хантера политическим давлением

Эксперт подчеркнул, что по имеющимся данным Джо Байден может быть связан с действиями, которые ранее назывались частью преступного синдиката. Хамер также выразил опасение, что подобное развитие событий подрывает доверие к американской системе правосудия.

Помимо этого, политолог высказал предположение, что действующий президент США мог быть причастен к инициированию уголовного преследования своего политического оппонента Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПомилованиеСШАДжо Байден

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