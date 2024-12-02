Политолог Хамер обвинил Байдена в злоупотреблении властью
Немецкий политолог Айк Хамер в беседе с РЕН ТВ заявил, что возможное помилование сыну президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, может быть воспринято как злоупотребление властью.
Он отметил, что этот шаг фактически обесценивает усилия юристов и судей, занятых расследованием предполагаемых преступлений, связанных с деятельностью Хантера Байдена.
Эксперт подчеркнул, что по имеющимся данным Джо Байден может быть связан с действиями, которые ранее назывались частью преступного синдиката. Хамер также выразил опасение, что подобное развитие событий подрывает доверие к американской системе правосудия.
Помимо этого, политолог высказал предположение, что действующий президент США мог быть причастен к инициированию уголовного преследования своего политического оппонента Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».
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