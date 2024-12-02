Израиль заявил об ударах по Ливану на фоне столкновений на границе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по ряду целей в Ливане, которые, по данным военных, связаны с террористической деятельностью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале армии.

Бойцы ливанского движения «Хезболла» ранее открыли предупредительный огонь по позициям ливанской армии в районе высот Кфаршуба, расположенных на границе с Израилем.