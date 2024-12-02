Израиль заявил об ударах по Ливану на фоне столкновений на границе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по ряду целей в Ливане, которые, по данным военных, связаны с террористической деятельностью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале армии.

Бойцы ливанского движения «Хезболла» ранее открыли предупредительный огонь по позициям ливанской армии в районе высот Кфаршуба, расположенных на границе с Израилем.

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В понедельник беспилотник Израиля атаковал район населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, что привело к гибели одного человека.

В тот же день на северо-востоке Ливана, рядом с границей с Сирией, под удар попал блокпост ливанской армии. В результате атаки был ранен один военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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