Израиль заявил об ударах по Ливану на фоне столкновений на границе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по ряду целей в Ливане, которые, по данным военных, связаны с террористической деятельностью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале армии.
Бойцы ливанского движения «Хезболла» ранее открыли предупредительный огонь по позициям ливанской армии в районе высот Кфаршуба, расположенных на границе с Израилем.
В понедельник беспилотник Израиля атаковал район населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, что привело к гибели одного человека.
В тот же день на северо-востоке Ливана, рядом с границей с Сирией, под удар попал блокпост ливанской армии. В результате атаки был ранен один военнослужащий, передает «Радиоточка НСН».
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