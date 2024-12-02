Россия заблокировала план работы Совбеза ООН в декабре
Россия отклонила предложенную США программу работы Совета Безопасности ООН на декабрь из-за включения в нее вопроса по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает RT.
По его словам, Москва заранее уведомила о своей позиции, подчеркнув, что не одобрит повестку, если она будет содержать заседание по Украине. Аналогичная ситуация произошла в ноябре, когда Россия отказалась согласовать программу работы Великобритании, которая тогда председательствовала в Совете.
В российском постпредстве пояснили, что программа работы Совбеза представляет собой неформальный документ, информирующий членов ООН и журналистов о планируемых мероприятиях. Однако заседания официально утверждаются только в день их проведения. Полянский добавил, что США, как и Великобритания ранее, отказались исключить обсуждение Украины из повестки, что привело к блокировке программы. Он отметил, что Москва действовала последовательно и открыто.
Председательство в Совете Безопасности сменяется ежемесячно. В декабре эту функцию выполняют США, сменившие Великобританию, которая занимала пост в ноябре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru