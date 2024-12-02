Россия заблокировала план работы Совбеза ООН в декабре

Россия отклонила предложенную США программу работы Совета Безопасности ООН на декабрь из-за включения в нее вопроса по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает RT.

По его словам, Москва заранее уведомила о своей позиции, подчеркнув, что не одобрит повестку, если она будет содержать заседание по Украине. Аналогичная ситуация произошла в ноябре, когда Россия отказалась согласовать программу работы Великобритании, которая тогда председательствовала в Совете.