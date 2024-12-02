СМИ: Украина запросила у Запада $120 млрд на военные нужды в 2025 году

Украина заявила западным союзникам о необходимости $120 млрд для продолжения военных действий в 2025 году. Об этом агентству ANSA сообщил военный источник в НАТО. Он уточнил, что эта сумма значительно превышает $40 млрд, ранее согласованных на саммите альянса в Вашингтоне.

Ожидается, что этот вопрос может быть поднят на заседании Совета Украина — НАТО, запланированном на ближайший вторник в Брюсселе с участием главы украинского МИД. Источник добавил, что пока неизвестно, включает ли заявленная сумма $50 млрд, которые страны G7 договорились выделить за счет замороженных российских активов.

СМИ: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют

Помимо этого, собеседник агентства подчеркнул, что вопрос о направлении войск НАТО на Украину официально не обсуждается. Однако подобные сценарии рассматриваются в отдельных европейских столицах в рамках подготовки к возможному перемирию.

По его словам, Киев, вероятно, потребует гарантий безопасности, которые могут включать размещение военных контингентов из европейских стран, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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