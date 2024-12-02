СМИ: Украина запросила у Запада $120 млрд на военные нужды в 2025 году
Украина заявила западным союзникам о необходимости $120 млрд для продолжения военных действий в 2025 году. Об этом агентству ANSA сообщил военный источник в НАТО. Он уточнил, что эта сумма значительно превышает $40 млрд, ранее согласованных на саммите альянса в Вашингтоне.
Ожидается, что этот вопрос может быть поднят на заседании Совета Украина — НАТО, запланированном на ближайший вторник в Брюсселе с участием главы украинского МИД. Источник добавил, что пока неизвестно, включает ли заявленная сумма $50 млрд, которые страны G7 договорились выделить за счет замороженных российских активов.
Помимо этого, собеседник агентства подчеркнул, что вопрос о направлении войск НАТО на Украину официально не обсуждается. Однако подобные сценарии рассматриваются в отдельных европейских столицах в рамках подготовки к возможному перемирию.
По его словам, Киев, вероятно, потребует гарантий безопасности, которые могут включать размещение военных контингентов из европейских стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что предлагалось построить рынок и казино на месте центра «Сириус»
- СМИ: Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины
- Кабмин одобрил законопроект о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов
- Шольц в обращении к Путину заявил о намерении продолжать поддержку Украины
- СМИ: Украина запросила у Запада $120 млрд на военные нужды в 2025 году
- Израиль заявил об ударах по Ливану на фоне столкновений на границе
- СМИ: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют
- Песков в ответ на заявление Зеленского заявил, что в РФ конструктивная повестка
- Политолог Хамер обвинил Байдена в злоупотреблении властью
- Мошенники усилили атаки на билеты «Щелкунчика» из-за популярности спектакля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru