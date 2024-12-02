СМИ: Украина запросила у Запада $120 млрд на военные нужды в 2025 году

Украина заявила западным союзникам о необходимости $120 млрд для продолжения военных действий в 2025 году. Об этом агентству ANSA сообщил военный источник в НАТО. Он уточнил, что эта сумма значительно превышает $40 млрд, ранее согласованных на саммите альянса в Вашингтоне.

Ожидается, что этот вопрос может быть поднят на заседании Совета Украина — НАТО, запланированном на ближайший вторник в Брюсселе с участием главы украинского МИД. Источник добавил, что пока неизвестно, включает ли заявленная сумма $50 млрд, которые страны G7 договорились выделить за счет замороженных российских активов.