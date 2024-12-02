Песков в ответ на заявление Зеленского заявил, что в РФ конструктивная повестка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается конструктивной повестки в отношении конфликта на Украине. В беседе с Life.ru он отметил, что заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским, не влияет на российскую позицию.

Песков прокомментировал реплику президента Украины, который предложил России «пойти на три буквы», указав, что оскорбительные слова главы киевского режима он не слышал.

Захарова объяснила, на какие «три буквы» Зеленский послал Россию

По словам представителя Кремля, Москва сосредоточена на конструктивных подходах к урегулированию ситуации.

2 декабря Зеленский выступил с этим высказыванием на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры