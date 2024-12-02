Песков в ответ на заявление Зеленского заявил, что в РФ конструктивная повестка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается конструктивной повестки в отношении конфликта на Украине. В беседе с Life.ru он отметил, что заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским, не влияет на российскую позицию.

Песков прокомментировал реплику президента Украины, который предложил России «пойти на три буквы», указав, что оскорбительные слова главы киевского режима он не слышал.