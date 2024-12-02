Песков в ответ на заявление Зеленского заявил, что в РФ конструктивная повестка
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия придерживается конструктивной повестки в отношении конфликта на Украине. В беседе с Life.ru он отметил, что заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским, не влияет на российскую позицию.
Песков прокомментировал реплику президента Украины, который предложил России «пойти на три буквы», указав, что оскорбительные слова главы киевского режима он не слышал.
По словам представителя Кремля, Москва сосредоточена на конструктивных подходах к урегулированию ситуации.
2 декабря Зеленский выступил с этим высказыванием на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют
- Песков в ответ на заявление Зеленского заявил, что в РФ конструктивная повестка
- Политолог Хамер обвинил Байдена в злоупотреблении властью
- Мошенники усилили атаки на билеты «Щелкунчика» из-за популярности спектакля
- В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности
- Россия заблокировала план работы Совбеза ООН в декабре
- В Магнитогорске задержали казахстанца, объявленного в международный розыск
- В Санкт-Петербурге нашли старинный снаряд на месте строительства спорткомплекса
- Политолог назвал назначение Каллас главой дипломатии ЕС выгодным для России
- СМИ: Кандидата на пост главы Пентагона уволили из двух групп по защите ветеранов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru