СМИ: В Иране после трех недель комы умерла девушка, которую избили за отсутствие хиджаба
В Иране после трех недель комы умерла девушка, которую пытались задержать за отсутствие хиджаба, пишут СМИ.
Отмечается, что 1 октября полицейские подошли к 16-летней Армите Гераванд в тегеранском метро и попросили покрыть голову хиджабом. Её толкнули, она ударилась головой, упала в обморок, а затем впала в кому. Сегодня девушка умерла в больнице.
«К сожалению, повреждение головного мозга привело к тому, что пострадавшая некоторое время находилась в коме и умерла несколько минут назад», — цитирует CNN сообщения госагентств.
Иранские власти отрицают причастность полиции к смерти и заявляют, что Гераванд госпитализировали из-за травмы, вызванной низким кровяным давлением.
Меньше года назад аналогичное убийство девушки полицейскими вызвало шквал протестов. Власти казнили несколько тысяч активистов, после чего бунт удалось подавить, напоминает «Радиоточка НСН».
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