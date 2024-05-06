Украинского агента задержали в Тамбове

Шесть человек погибли при атаке дронов на два автомобиля в Белгородской области

Премьер Шмыгаль заявил, что Киев будет признателен партнерам, если они введут войска на Украину

В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

Пушилин и Кириенко подарили щенка девочке Маше из Макеевки

Депутат Милонов предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах»