Украинского агента задержали в Тамбове

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Тамбове россиянина, который готовил теракт, сообщили в ФСБ.

ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в шпионаже

Отмечается, что гражданин РФ прятал неизвестные предметы около вокзала, что вызвало подозрение у сотрудников РЖД. Охрана задержала злоумышленника. Позже саперы обнаружили два взрывных устройства.

Отмечается, что задержанный готовил взрывы по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ пресекла преступную деятельность агента Главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в России украинской террористической организации, который готовил серию терактов, злоумышленника ликвидировали, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ТамбовФСБТеракты

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