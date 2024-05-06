Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

Кроме того, 8 мая Жапаров будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). На встрече планируется заслушать доклады об исполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции по итогам прошлого года, а также о реализации ключевых направлений международной деятельности в ЕАЭС. Ожидается принятие ряда решений и документов, в частности, об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между странами ЕАЭС и Вьетнамом в рамках системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Ранее стало известно, что участие в праздновании Дня Победы примут президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, пишет Ura.ru.

