Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на завотделом внешней политики администрации Муратбека Азымбакиева.

Техника с СВО и парад Победы: Как Россия готовится к 9 мая

Кроме того, 8 мая Жапаров будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). На встрече планируется заслушать доклады об исполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции по итогам прошлого года, а также о реализации ключевых направлений международной деятельности в ЕАЭС. Ожидается принятие ряда решений и документов, в частности, об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между странами ЕАЭС и Вьетнамом в рамках системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Ранее стало известно, что участие в праздновании Дня Победы примут президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Сайт Кремля
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