Шесть человек погибли при ударе дронов ВСУ по автомобилям под Белгородом

Украинские беспилотники атаковали автомобили группы «Агро-Белогорье» в Белгородской области, в результате погибли шесть человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Отмечается, что ЧП произошло в Борисовском районе.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины... перевозившие сотрудников свинокомплекса», — указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

При атаке пострадали свыше 30 человек, шестеро погибли.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Борисовского района Владимира Переверзева, ранения получили 33 человека.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю в белгородском селе Вознесеновка, пострадал мужчина, напоминает Ura.ru.

