Шесть человек погибли при ударе дронов ВСУ по автомобилям под Белгородом
Украинские беспилотники атаковали автомобили группы «Агро-Белогорье» в Белгородской области, в результате погибли шесть человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Отмечается, что ЧП произошло в Борисовском районе.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины... перевозившие сотрудников свинокомплекса», — указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
При атаке пострадали свыше 30 человек, шестеро погибли.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Борисовского района Владимира Переверзева, ранения получили 33 человека.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю в белгородском селе Вознесеновка, пострадал мужчина, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru