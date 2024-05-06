В Екатеринбурге перенесли рок-фестиваль «Кардиограмма»

Планировалось, что мероприятие состоится на площадке «МТС Live Холл» в «Екатеринбург-ЭКСПО» 8-9 июня, пишет Ura.ru. Участие в фестивале должны были принять «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», «Северный флот», «Эпидемия», Найк Борзов и другие.

«Мы приняли сложное решение — фестиваль... переносится на 2025 год... Мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — заявили организаторы.

Все купленные билеты будут действительны в следующем году.

