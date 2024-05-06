В Екатеринбурге перенесли рок-фестиваль «Кардиограмма»

Рок-фестиваль «Кардиограмма», который должен был пройти в Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщили организаторы на странице в соцсети «ВКонтакте».

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Планировалось, что мероприятие состоится на площадке «МТС Live Холл» в «Екатеринбург-ЭКСПО» 8-9 июня, пишет Ura.ru. Участие в фестивале должны были принять «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», «Северный флот», «Эпидемия», Найк Борзов и другие.

«Мы приняли сложное решение — фестиваль... переносится на 2025 год... Мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — заявили организаторы.

Все купленные билеты будут действительны в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости
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