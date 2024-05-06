В Екатеринбурге перенесли рок-фестиваль «Кардиограмма»
Рок-фестиваль «Кардиограмма», который должен был пройти в Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщили организаторы на странице в соцсети «ВКонтакте».
Планировалось, что мероприятие состоится на площадке «МТС Live Холл» в «Екатеринбург-ЭКСПО» 8-9 июня, пишет Ura.ru. Участие в фестивале должны были принять «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», «Северный флот», «Эпидемия», Найк Борзов и другие.
«Мы приняли сложное решение — фестиваль... переносится на 2025 год... Мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — заявили организаторы.
Все купленные билеты будут действительны в следующем году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Екатеринбурге перенесли рок-фестиваль «Кардиограмма»
- Адвокат Тимура Иванова хочет обжаловать решение суда для смягчения приговора
- Украинского агента задержали в Тамбове
- Миронов предложил Шойгу приравнять военкоров к участникам СВО
- СМИ: Макрон хочет убедить Си использовать рычаги давления на РФ по Украине
- Число пострадавших при атаке дронов ВСУ по селу Березовка выросло до 35
- Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
- Шесть человек погибли при ударе дронов ВСУ по автомобилям под Белгородом
- Умер актер и экс-участник группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров
- В Усть-Ишимском районе под Омском объявили эвакуацию из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru