СМИ: В Иране посчитали ловушкой новые переговоры с США

Издание пишет, что Тегеран подозревает, что встречи с американскими переговорщиками могут быть прикрытием для внезапного нападения Вашингтона. При этом иранская сторона так и не подтвердила, что отправит своих переговорщиков в Исламабад.

Американские чиновники сообщили изданию, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит делегацию на очередном раунде переговоров с Ираном в Исламабаде перед окончанием режима прекращения огня 21 апреля.

До этого стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США.

