СМИ: В Иране показали секретную подземную базу

В Иране высшее командование Корпуса стражей исламской революции (специальные подразделения ВС) продемонстрировало секретную подземную базу военно-морских сил, сообщает SNN.

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Агентство пишет, что речь идет о подземном городе. Также представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания Ирана на море. База является показателем морской мощи страны.

Данная база и показанные на ней катера — малая часть боевого потенциала КСИР.

Ранее Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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