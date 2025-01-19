СМИ: В Иране показали секретную подземную базу

Агентство пишет, что речь идет о подземном городе. Также представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания Ирана на море. База является показателем морской мощи страны.

Данная база и показанные на ней катера — малая часть боевого потенциала КСИР.

Ранее Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

