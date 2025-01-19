СМИ: В Иране показали секретную подземную базу
В Иране высшее командование Корпуса стражей исламской революции (специальные подразделения ВС) продемонстрировало секретную подземную базу военно-морских сил, сообщает SNN.
Агентство пишет, что речь идет о подземном городе. Также представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания Ирана на море. База является показателем морской мощи страны.
Данная база и показанные на ней катера — малая часть боевого потенциала КСИР.
Ранее Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru