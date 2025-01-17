В Думе назвали стратегическое партнерство РФ и Ирана ответом на давление Запада
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном является значимым шагом, который укрепляет позиции двух стран на международной арене. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с RT.
По его словам, соглашение охватывает ключевые сферы сотрудничества, включая безопасность, торгово-экономические отношения и технологическое взаимодействие.
Парламентарий отметил, что этот документ усиливает геополитическое влияние Москвы и Тегерана.
Белик также обратил внимание на символичность подписания договора за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, подчеркнув, что партнёрство России и Ирана может сыграть важную роль в противостоянии западному влиянию и в формировании более справедливого мирового порядка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru