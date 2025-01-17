В Думе назвали стратегическое партнерство РФ и Ирана ответом на давление Запада

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном является значимым шагом, который укрепляет позиции двух стран на международной арене. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с RT.

По его словам, соглашение охватывает ключевые сферы сотрудничества, включая безопасность, торгово-экономические отношения и технологическое взаимодействие.