СМИ: Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

Израиль обстрелял космический центр Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, где производят баллистические ракеты и запускают ракеты в рамках космической программы республики. Об этом сообщает Associated Press.

«Спутниковые снимки высокого разрешения от Planet Labs PBC... показали ущерб в Космическом центре Шахруд в Семнане, примерно в 370 километрах к северо-востоку от Тегерана», — указывает агентство.

По данным СМИ, повреждения получили центральное здание космического центра, несколько соседних строений и ангар. Эксперт по Ирану, научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинца заявил, что «почти наверняка здание было повреждено из-за израильской атаки».

На минувшей неделе Израиль атаковал военные объекты в Иране, Тель-Авив объявил, что цели ударов были достигнуты, напоминает «Свободная пресса».

