СМИ: в Индонезии тысячи рабочих вышли на протест против роста цен на топливо

По данным издания, организаторами протестных акций являются Конфедерация профсоюзов Индонезии (КПИ) и Индонезийская партия труда. Только в Джакарте на митинг вышли более 1 500 человек.

Председатель КПИ и лидер Партии труда Саид Икбал заявил, что рабочие не готовы поддержать повышение цен на субсидируемые правительством виды топлива и готовы протестовать против этого решения «не только сегодня».

«В ноябре или декабре рабочие проведут общенациональную забастовку, означающую полную остановку производства по всей стране», - подчеркнул он.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала жителей ФРГ выйти на протесты против антироссийских санкций и провальной политики властей в сфере энергетики, сообщает RT.