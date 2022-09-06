СМИ: в Индонезии тысячи рабочих вышли на протест против роста цен на топливо
Тысячи рабочих вышли на улицы крупных городов Индонезии с требованием отменить решение правительства президента Джоко Видодо повысить цены на субсидируемые виды топлива, сообщает индонезийский новостной портал Tempo.
По данным издания, организаторами протестных акций являются Конфедерация профсоюзов Индонезии (КПИ) и Индонезийская партия труда. Только в Джакарте на митинг вышли более 1 500 человек.
Председатель КПИ и лидер Партии труда Саид Икбал заявил, что рабочие не готовы поддержать повышение цен на субсидируемые правительством виды топлива и готовы протестовать против этого решения «не только сегодня».
«В ноябре или декабре рабочие проведут общенациональную забастовку, означающую полную остановку производства по всей стране», - подчеркнул он.
Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала жителей ФРГ выйти на протесты против антироссийских санкций и провальной политики властей в сфере энергетики, сообщает RT.
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