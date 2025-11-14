Два человека пострадали при обстреле центра Дамаска
В центре сирийской столицы, в районе Маззе, ракетный удар пришелся по жилому дому, в результате чего ранены мужчина и женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, по зданию было выпущено три ракеты. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
Ранее государственное агентство SANA сообщило о взрыве в районе Меззе на западе Дамаска, не приведя подробностей произошедшего.
Район Маззе на западе Дамаска считается одним из ключевых и одновременно уязвимых кварталов столицы. Здесь расположены дипломатические миссии, правительственные учреждения и плотная жилая застройка, передает «Радиоточка НСН».
