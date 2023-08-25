СМИ: в Индии нашли останки пропавшей в 2018 году телеведущей Лашкар
Сотрудники правоохранительных органов в индийском городе Корба обнаружили скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, сообщает Indian Express.
Она пропала без вести в 2018 году. Ее останки были найдены под проезжей частью национальной автомагистрали.
Как считает полиция, женщина стала жертвой своего сожителя, 37-летнего фитнес-инструктора. Как предполагается, он расправился с ней из-за возможных финансовых разногласий. Следователи соберут образцы ДНК Лашкар и ее родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.
Ранее мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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