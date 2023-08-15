СМИ: мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге

Речь идет о мумифицированных телах. Умершими оказались мужчина 1928 года рождения и его сын 1964 года рождения. После осмотра квартиры сотрудники полиции пришли к выводу, что дверь была заперта изнутри. По предварительной версии, признаков криминала в гибели мужчин нет. Останки направили на экспертизу, которая должна установить точные причины смерти.

Ранее дальние родственники заявляли о пропаже отца и сына еще несколько лет назад. По словам соседей, умершие почти не выходили из дома.

Ранее три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

