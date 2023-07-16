СМИ: три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо
16 июля 202309:02
В Скалистых горах штата Колорадо в Соединенных Штатах турист обнаружил тела трех человек, которые стали мумифицироваться, CBS News.
Мужчина наткнулся на стоявшую палатку во время восхождения на горы. При этом она была закрыта изнутри. Открыв ее, турист увидел внутри труп и вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Приехавшие полицейские обнаружили, что в палатке есть еще одно тело. Труп третьего умершего нашли снаружи. Следов насильственной смерти у них не было. Также не удалось найти никаких улик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru