СМИ: в Херсоне нашли мёртвым поддерживавшего спецоперацию России блогера
Тело блогера Валерия Кулешова обнаружили в украинском Херсоне. Об этом со ссылкой на депутата облсовета Сергея Хланя сообщает RT.
По словам парламентария, 38-летний мужчина находился в автомобиле на водительском кресле, на его теле нашли множественные огнестрельные ранения.
По данным СМИ, Кулешов поддерживал действия России на Украине.
Ранее членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева нашли убитыми в одном из домов на Университетской улице в Москве.
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