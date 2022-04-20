СМИ: в Херсоне нашли мёртвым поддерживавшего спецоперацию России блогера

Тело блогера Валерия Кулешова обнаружили в украинском Херсоне. Об этом со ссылкой на депутата облсовета Сергея Хланя сообщает RT.

В ульяновской колонии найдено тело осужденного

По словам парламентария, 38-летний мужчина находился в автомобиле на водительском кресле, на его теле нашли множественные огнестрельные ранения.

По данным СМИ, Кулешов поддерживал действия России на Украине.

Ранее членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева нашли убитыми в одном из домов на Университетской улице в Москве.

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Фото: m24.ru/Александр Авилов
ТЕГИ:БлогерУбийствоУкраина
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