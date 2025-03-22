На авиашоу в ЮАР разбился самолёт
Реактивный самолёт рухнул на землю и взорвался на авиашоу в ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным Shot, трагедия разыгралась сегодня, 22 марта на авиашоу West Coast Air Show, проходившем на аэродроме Салданья. Во время выполнения фигур высшего пилотажа, пилот реактивного самолёта Impala Mark I не справился с управлением после серии виражей и потерпел крушение. К сожалению, он не успел катапультироваться и погиб на месте. Зрители авиашоу не пострадали.
Авиашоу на западном побережье залива Салданья началось в пятницу, 21 марта. Организаторы ранее отмечали в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta), что утверждение ежедневного состава участников было затруднено из-за расположения на побережье.
Они объяснили, что уникальные погодные условия в этом районе, включая морской туман и внезапные порывы ветра, затрудняют составление графика заранее. Близость к морю означает, что небо может быстро меняться.
Ранее на этой неделе самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa потерпел крушение после взлета на острове Роатан в Гондурасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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