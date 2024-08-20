СМИ: В Германии считают, что «Северные потоки» взорвала Россия
20 августа 202405:35
Чиновники в Германии продвигают мысль, что подрыв российских газопроводов «Северные потоки» могла организовать Москва, сообщает Guardian.
По данным издания, такое мнение распространяют высокопоставленные чиновники ФРГ. Это якобы было необходимо, чтобы посеять раздор между Западом и Украиной.
Ранее стало известно, что полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru