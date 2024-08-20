СМИ: В Германии считают, что «Северные потоки» взорвала Россия

Чиновники в Германии продвигают мысль, что подрыв российских газопроводов «Северные потоки» могла организовать Москва, сообщает Guardian.

СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» выехал на Украину

По данным издания, такое мнение распространяют высокопоставленные чиновники ФРГ. Это якобы было необходимо, чтобы посеять раздор между Западом и Украиной.

Ранее стало известно, что полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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