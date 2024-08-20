СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» выехал на Украину

Подозреваемый ФРГ в причастности к подрыву российских газопроводов «Северные потоки» выехал из Польши на Украину, сообщает Wall Street Journal.

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Это произошло 6 июля. Мужчина добирался на автомобиле. До этого в Берлине были встревожены, когда польские прокуроры сказали, что не могут арестовать подозреваемого до тех пор, пока служба безопасности не рассмотрит это дело.

Немецкие чиновники были ошеломлены позицией главы правительства Польши Дональда Туска после публикаций о новых подробностях по диверсии, который заявил, что властям Германии следует «извиниться и молчать».

Ранее стало известно, что полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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