Это произошло 6 июля. Мужчина добирался на автомобиле. До этого в Берлине были встревожены, когда польские прокуроры сказали, что не могут арестовать подозреваемого до тех пор, пока служба безопасности не рассмотрит это дело.

Немецкие чиновники были ошеломлены позицией главы правительства Польши Дональда Туска после публикаций о новых подробностях по диверсии, который заявил, что властям Германии следует «извиниться и молчать».

Ранее стало известно, что полиция и прокуратура Германии сосредоточили расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на высокопоставленных украинских чиновниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

